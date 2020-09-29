Утром 27 сентября на границе Азербайджана с непризнанной Нагорно-Карабахской республикой, которую Баку считает своей территорией, оккупированной Арменией, начались активные боевые действия. Стороны обвиняют друг друга в развязывании конфликта. Турция поддержала Азербайджан, Россия и другие страны призвали остановить кровопролитие в регионе.
Теоретически, считает эксперт, при разведении войск можно было бы ввести в регион миротворцев ОДКБ, но проблема состоит в том, что Азербайджан на это категорически не пойдет, поскольку Армения состоит в этой организации.
«Как будет это происходить, я не знаю. Здесь ситуация достаточно сложная», — указал Гаспарян.
Единственный выход из этой ситуации состоит в том, чтобы при помощи жестких политических мер склонить и Баку, и Ереван к тому, чтобы заключить перемирие, разойтись по своим позициям и как можно дольше сохранить режим прекращения огня по примеру Донбасса, рассуждает политолог.
Специалист добавил, что Россия в последние несколько дней делает все возможное, для того чтобы остановить кровопролитие, но кроме Москвы ни одна сторона больше не заинтересована в установлении мира в регионе.
Полностью интервью можно посмотреть здесь.