Если Турция открыто вмешается в карабахский конфликт и объявит войну Армении, пошлет туда свой контингент, и создастся угроза армянской государственности, Россия и союзники Еревана по ОДКБ будут действовать в соответствии с уставом этой организации. Об этом рассказал и политический обозреватель Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру

Гаспарян в прямом эфире расскажет о конфликте Армении и Азербайджана

Теоретически, считает эксперт, при разведении войск можно было бы ввести в регион миротворцев ОДКБ, но проблема состоит в том, что Азербайджан на это категорически не пойдет, поскольку Армения состоит в этой организации.

«Как будет это происходить, я не знаю. Здесь ситуация достаточно сложная», — указал Гаспарян.

Единственный выход из этой ситуации состоит в том, чтобы при помощи жестких политических мер склонить и Баку, и Ереван к тому, чтобы заключить перемирие, разойтись по своим позициям и как можно дольше сохранить режим прекращения огня по примеру Донбасса, рассуждает политолог.

Специалист добавил, что Россия в последние несколько дней делает все возможное, для того чтобы остановить кровопролитие, но кроме Москвы ни одна сторона больше не заинтересована в установлении мира в регионе.

Полностью интервью можно посмотреть здесь.