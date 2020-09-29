Единственной страной, которая реально заинтересована в урегулировании карабахского конфликта, является Россия. Но есть множество факторов, которые мешают этого добиться. Об этом рассказал политический обозреватель Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру

Гаспарян в прямом эфире расскажет о конфликте Армении и Азербайджана

Во-первых, отметил эксперт, существуют фактор армянской и азербайджанской диаспоры, представители которой живут далеко от своей исторической родины, но которые при этом будут активнее всех требовать войны до победного конца.

Вторая проблема заключается в том, указал политолог, что существует фактор Турции, еще со времен Османской империи придерживающейся идеологии пантюркизма и до сих пор использующей лозунг «Один народ — две страны» (Турция и Азербайджан).

«Вот мы сейчас увидели очередное обострение. Турки загнали на территорию Азербайджана недобитых бармалеев из Сирии. Это тот самый сброд, которым Эрдоган грозил Меркель. Мол, в случае чего, я их из лагерей выпущу и в Европу отправлю», — пояснил Гаспарян.

Единственный выход из этой ситуации состоит в том, чтобы при помощи жестких политических мер склонить и Баку, и Ереван к тому, чтобы заключить перемирие, разойтись по своим позициям и как можно дольше сохранить режим прекращения огня по примеру Донбасса, добавил специалист.

Полностью интервью можно посмотреть здесь.