Утром 27 сентября на границе Азербайджана с непризнанной Нагорно-Карабахской республикой, которую Баку считает своей территорией, оккупированной Арменией, начались активные боевые действия. Стороны обвиняют друг друга в развязывании конфликта. Турция поддержала Азербайджан, Россия и другие страны призвали остановить кровопролитие в регионе.
Во-первых, отметил эксперт, существуют фактор армянской и азербайджанской диаспоры, представители которой живут далеко от своей исторической родины, но которые при этом будут активнее всех требовать войны до победного конца.
Вторая проблема заключается в том, указал политолог, что существует фактор Турции, еще со времен Османской империи придерживающейся идеологии пантюркизма и до сих пор использующей лозунг «Один народ — две страны» (Турция и Азербайджан).
«Вот мы сейчас увидели очередное обострение. Турки загнали на территорию Азербайджана недобитых бармалеев из Сирии. Это тот самый сброд, которым Эрдоган грозил Меркель. Мол, в случае чего, я их из лагерей выпущу и в Европу отправлю», — пояснил Гаспарян.
Единственный выход из этой ситуации состоит в том, чтобы при помощи жестких политических мер склонить и Баку, и Ереван к тому, чтобы заключить перемирие, разойтись по своим позициям и как можно дольше сохранить режим прекращения огня по примеру Донбасса, добавил специалист.
Полностью интервью можно посмотреть здесь.