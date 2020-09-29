Парламентская фракция «Слуга народа» планирует провести выездное заседание в Донбассе, где обсудят ситуацию на Востоке Украины и варианты ее решения, рассказал лидер фракции Давид Арахамия, сообщают Vesti.ua 29 сентября

«"Слуга народа" планирует заседание фракции на Донбассе, по сути в нулевой зоне», — сказал Арахамия, уточнив, что состоится оно уже на следующей неделе.

Сейчас Офис президента Украины занимается проработкой двух вариантов парламентского формата по урегулированию ситуации в Донбассе.

Офис президента Украины изучает два варианта парламентского формата по урегулированию в Донбассе – СМИ © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

По оценкам отдельных экспертов, этот вопрос сейчас был поднят для того, чтобы «создать иллюзию движения по донбасскому мирному кейсу».

Ранее вице-премьер Украины и заместитель главы киевской делегации в Контактной группе Алексей Резников заявил о разработке пакета законопроектов по переходному периоду для Донбасса, где будет определено, кто «коллаборант», а кто «заложник».

Назвал вице-премьер и срок, который потребуется на реинтеграцию республик, — 25 лет. При этом Резников уточнил, что особый статус для Донбасса в Конституцию внесен не будет.