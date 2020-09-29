«"Слуга народа" планирует заседание фракции на Донбассе, по сути в нулевой зоне», — сказал Арахамия, уточнив, что состоится оно уже на следующей неделе.
Сейчас Офис президента Украины занимается проработкой двух вариантов парламентского формата по урегулированию ситуации в Донбассе.
Первый — общий, куда войдут все фракции. Второй — это «моновариант» с участием только «слуг народа».
По оценкам отдельных экспертов, этот вопрос сейчас был поднят для того, чтобы «создать иллюзию движения по донбасскому мирному кейсу».
Ранее вице-премьер Украины и заместитель главы киевской делегации в Контактной группе Алексей Резников заявил о разработке пакета законопроектов по переходному периоду для Донбасса, где будет определено, кто «коллаборант», а кто «заложник».
Назвал вице-премьер и срок, который потребуется на реинтеграцию республик, — 25 лет. При этом Резников уточнил, что особый статус для Донбасса в Конституцию внесен не будет.