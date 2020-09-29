Утром 27 сентября на границе Азербайджана с непризнанной Нагорно-Карабахской республикой, которую Баку считает своей территорией, оккупированной Арменией, начались активные боевые действия. Стороны обвиняют друг друга в развязывании конфликта. Турция поддержала Азербайджан, Россия и другие страны призвали остановить кровопролитие в регионе.
Это было так же, как Донбасс перешел из состава России в состав Украины, пояснил эксперт.
«При СССР, в бытность очень жесткого давления идеологии, естественно, эта тема никем не поднималась и не педалировалась. Плюс надо понимать, что когда у вас есть карамелька, то абсолютно без разницы, в каком кармане она лежит», — указал Гаспарян.
Но как только начала рушиться базовая идеология советского государства, возник фактор тяжелых межнациональных отношений, началась резня в Баку и Сумгаите, и с тех пор началась война, которая не прекращается до сих пор, добавил специалист.
На сегодняшний момент нет никакой надежды на то, что стороны сядут за стол переговоров и выработают если не мирный договор, то хотя бы дорожную карту к нему, заключил собеседник издания.
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