Фактически карабахский конфликт начался еще в 1918 году, когда Великобритания, будучи оккупационной силой, передала этот регион от одной будущей советской республики к другой. Об этом рассказал историк и политический обозреватель Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру

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Это было так же, как Донбасс перешел из состава России в состав Украины, пояснил эксперт.

«При СССР, в бытность очень жесткого давления идеологии, естественно, эта тема никем не поднималась и не педалировалась. Плюс надо понимать, что когда у вас есть карамелька, то абсолютно без разницы, в каком кармане она лежит», — указал Гаспарян.

Но как только начала рушиться базовая идеология советского государства, возник фактор тяжелых межнациональных отношений, началась резня в Баку и Сумгаите, и с тех пор началась война, которая не прекращается до сих пор, добавил специалист.

На сегодняшний момент нет никакой надежды на то, что стороны сядут за стол переговоров и выработают если не мирный договор, то хотя бы дорожную карту к нему, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно посмотреть здесь.