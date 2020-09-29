Седьмой форум регионов РФ и Белоруссии проходит в Минске, уже подписаны коммерческие контракты на более чем $700 млн и около 70 соглашений о сотрудничестве, сказал белорусский премьер Роман Головченко. Его слова приводит Интерфакс 29 сентября

Делегации многочисленных регионов Российской Федерации побывали в Белоруссии накануне форума и в настоящее время продолжают находиться в стране, проводят переговоры, рассказал чиновник.

«Итогом стало подписание порядка 70 соглашений о сотрудничестве и коммерческих контрактов на сумму, превышающую $700 млн», — цитирует агентство Головченко.

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Первые шаги на этом направлении уже сделаны, открылось транспортное сообщение между Беларусью и Россией, пока только авиационное, отметил министр.

В остальном никаких помех в том, что касается двустороннего сотрудничества, не наблюдается, подытожил чиновник.