Делегации многочисленных регионов Российской Федерации побывали в Белоруссии накануне форума и в настоящее время продолжают находиться в стране, проводят переговоры, рассказал чиновник.
«Итогом стало подписание порядка 70 соглашений о сотрудничестве и коммерческих контрактов на сумму, превышающую $700 млн», — цитирует агентство Головченко.
По его мнению, перспективы белорусско-российских отношений обусловлены тем, как удастся выстраивать диалог и возобновлять связи, интенсивность которых уменьшилась из-за пандемии.
Первые шаги на этом направлении уже сделаны, открылось транспортное сообщение между Беларусью и Россией, пока только авиационное, отметил министр.
В остальном никаких помех в том, что касается двустороннего сотрудничества, не наблюдается, подытожил чиновник.