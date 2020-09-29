«Друзья, запланированные концерты "Вечернего Квартала" в Беларуси в ноябре не состоятся в связи с текущими событиями в мире и стране», — говорится в посте.
Решение было принято из-за пандемии коронавируса и протестов, которые до сих пор проходят в Белоруссии после президентских выборов, состоявшихся 9 августа.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Друзі, заплановані концерти "Вечірнього Кварталу" в Білорусі в листопаді не відбудуться у зв'язку з поточними подіями в світі і країні. Друзья, запланированные концерты "Вечернего Квартала" в Беларуси в ноябре не состоятся в связи с текущими событиями в мире и стране. #вечернийквартал #вечірнійквартал #квартал95 #kvartal95