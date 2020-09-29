«Концерта не будет»: Лепс отказался выступать в Белоруссии за день до выборов
«Концерта не будет»: Лепс отказался выступать в Белоруссии за день до выборов
© РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк
«Друзья, запланированные концерты "Вечернего Квартала" в Беларуси в ноябре не состоятся в связи с текущими событиями в мире и стране», — говорится в посте. 

Решение было принято из-за пандемии коронавируса и протестов, которые до сих пор проходят в Белоруссии после президентских выборов, состоявшихся 9 августа.