Юмористические концерты «Вечернего квартала» (проект студии «Квартал-95») не состоятся в Белоруссии в ноябре 2020 года. Об этом 29 сентября сообщили на Instagram-странице kvartal95official

«Концерта не будет»: Лепс отказался выступать в Белоруссии за день до выборов © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

Решение было принято из-за пандемии коронавируса и протестов, которые до сих пор проходят в Белоруссии после президентских выборов, состоявшихся 9 августа.