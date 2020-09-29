Поскольку у президента Украины Владимира Зеленского нет достижений, которые можно было бы продемонстрировать обществу, на местных выборах он будет работать в пиар-формате. Об этом рассказал директор Украинского института политики Руслан Бортник в интервью изданию Украина.ру

Руслан Бортник: На местных выборах электоральная карта Украины станет похожа на шкуру ягуара © Facebook, Ruslan Bortnik

«С достижениями сложно. Где-то восстановил дороги (и это повлияло на общественное мнение), где-то больше нормализовалась гуманитарная сфера, меньше борьбы на этом фоне. Но борьбы с коррупцией нет, мира нет, благосостояния нет. С достижениями у президента очень сложно, и именно поэтому он будет работать в пиар-формате», — пояснил эксперт.

В целом стратегия партии власти «Слуга народа» состоит в пиаре, акцентировании внимания на больших стройках и ремонте дорог, а также в максимальном использовании имиджа президента, у которого остается достаточно высокий рейтинг, пояснил политолог.

Но если партия власти провалится на местных выборах, ей не удастся сформировать союз с региональными элитами и она окажется в оппозиции, это будет означать начало ее крушения, добавил Бортник.

Полностью интервью можно прочитать здесь.