В городе Васильков Киевской области пропало заявление кандидата на должность городского головы Валерия Поповича. Потерянный документ оказался в желудке другого претендента на пост, написал в своем Facebook журналист Игорь Мосийчук 29 сентября

Оказалось, что кандидат в мэры Валерий Браницкий съел заявление своего конкурента.

«Мыши съели». Как на Украине исчез стратегический запас зерна © pixabay.com Татьяны Браницкой, главы местной территориальной избирательной комиссии.

Представители правящей партии «Слуга народа» потребовали от ЦИК заменить председателя комиссии.

Несмотря на всю серьезность ситуации, пользователей сети позабавила эта новость, многие даже написали, что Браницкий просто проголодался и лучше спрятать от него все документы.

Местные выборы на Украине должны состояться 25 октября.