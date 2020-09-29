Оказалось, что кандидат в мэры Валерий Браницкий съел заявление своего конкурента.
Ситуацию усложнило то, что Браницкий является мужем Татьяны Браницкой, главы местной территориальной избирательной комиссии.
Представители правящей партии «Слуга народа» потребовали от ЦИК заменить председателя комиссии.
Несмотря на всю серьезность ситуации, пользователей сети позабавила эта новость, многие даже написали, что Браницкий просто проголодался и лучше спрятать от него все документы.
Местные выборы на Украине должны состояться 25 октября.