«Уже свыше 20 лет есть так называемые иностранные переговорщики, в одном и том же составе. Это так называемая Минская группа, про которую и раньше говорили, что у нее нет никаких успехов и ее не интересует, чтобы было достигнуто какое-либо решение», — цитирует агентство Дачича.
По словам дипломата, это объясняется тем, что в интересах переговорщиков, «чтобы этот конфликт продолжался как можно дольше».
Время от времени происходят инциденты, которые создают основания для того, чтобы работа участников переговорной группы продолжалась, они получали зарплаты, им оплачивались командировки.
«Когда кто-то возглавляет некую группу, 20 лет работает и получает большую зарплату, командировочные… Мне это говорили президенты Армении и Азербайджана, когда я был там в качестве председательствующего ОБСЕ», — сообщил глава МИД Сербии.
Он призвал Баку и Ереван прекратить конфликт и вернуться к переговорам.
27 сентября власти Армении и Азербайджана обвинили друг друга в обстрелах и ракетных атаках на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.
В непризнанной республике, Армении и части регионов Азербайджана введено военное положение.
Россия, Франция и ряд других государств призвали стороны к сдержанности.