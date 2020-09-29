Глава МИД Сербии Ивица Дачич раскритиковал Минскую группу ОБСЕ за неэффективность переговоров по проблеме Нагорного Карабаха и отсутствие заинтересованности в разрешении конфликта. Его слова приводит РИА Новости 29 сентября

«Уже свыше 20 лет есть так называемые иностранные переговорщики, в одном и том же составе. Это так называемая Минская группа, про которую и раньше говорили, что у нее нет никаких успехов и ее не интересует, чтобы было достигнуто какое-либо решение», — цитирует агентство Дачича.

Украина и Карабах: не надо лезть в чужую войну © REUTERS, Staff/File Photo

Время от времени происходят инциденты, которые создают основания для того, чтобы работа участников переговорной группы продолжалась, они получали зарплаты, им оплачивались командировки.

«Когда кто-то возглавляет некую группу, 20 лет работает и получает большую зарплату, командировочные… Мне это говорили президенты Армении и Азербайджана, когда я был там в качестве председательствующего ОБСЕ», — сообщил глава МИД Сербии.

Украина и Карабах: не надо лезть в чужую войну © REUTERS, Staff/File Photo

27 сентября власти Армении и Азербайджана обвинили друг друга в обстрелах и ракетных атаках на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

В непризнанной республике, Армении и части регионов Азербайджана введено военное положение.

Россия, Франция и ряд других государств призвали стороны к сдержанности.