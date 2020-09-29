На заседании Верховной Рады Украины между депутатами из «Слуги народа» и «Голоса» возник спор, связанный с работой Святослава Вакарчука, который не является на заседания парламента, передает Униан 29 сентября

По итогам рабочего дня парламентарии не приняли ни одного закона. Депутаты из фракции «Голос» заявили, что если Рада не может выполнять свои обязанности, то надо закрывать заседания.

Представитель «Слуги народа» Максим Бужанский ответил на это, что решения не принимаются из-за неявок на пленарные заседания Вакарчука, который получает зарплату депутата.

Вакарчук пожаловался, что ему не давали писать песни в Верховной Раде © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Сергей Рахманин отреагировал на это напоминанием, что музыкант сложил свои депутатские полномочия в соответствии с решением съезда.

«Народный депутат Святослав Вакарчук не получает какое-либо денежное вознаграждение — депутатские или заработную плату от Верховной Рады. Точка. Вопрос закрыт», — сказал Рахманин.

Ситуация оказалась спорной, потому что в июне на внеочередном съезде партии «Голос» было принято решение о прекращении полномочий депутата Вакарчука в связи с его выходом из фракции.

Он написал соответствующее заявление, но парламент не поддержал его, а Вакарчук не ходит на заседания, думая, что его полномочия официально прекращены.

При этом на сайте Рады Вакарчук указан как народный депутат, правда, без фракционной принадлежности, а в июле ЦИК признала избранным народным депутатом Украины Алину Свидерскую вместо Вакарчука.