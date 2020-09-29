Бывший кандидат на пост главы Белоруссии Светлана Тихановская после встречи с французским президентом Эммануэлем Макроном сказала, что согласилась с его предложением выступить во французском парламенте. Об этом пишет РИА Новости 29 сентября

«Мы получили приглашение выступить перед французским парламентом, и мы его приняли», — цитирует агентство слова Тихановской.

План Макрона. Сможет ли Франция наладить диалог между Лукашенко и оппозицией © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Позже на встрече со студентами в литовской столице он заявил, что власти Белоруссии следует подтолкнуть к принятию посредничества Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

С 9 августа в Белоруссии проходят массовые протесты. По данным СВР РФ, они инспирированы США при поддержке Литвы, Украины и Польши.

Поводом антиправительственных выступлений стала очередная победа действующего президента Александра Лукашенко на выборах.

Согласно официальным данным, он набрал более 80% голосов, а его ближайшая соперница Светлана Тихановская — около 10%.

«Народные дружины» против защитников власти: протест в Белоруссии перестал быть мирным © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Однако лидеры протестующих отказываются как от пересчета голосов, так и от повторного голосования, утверждая, что «все подтасовано».

По словам Тихановской, протесты в Белоруссии продлятся годы, если понадобится.

Единственное внятное требование оппозиционеров — уход Лукашенко из власти. Четкой программы действий во власти они так и не представили.