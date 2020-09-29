«Мы получили приглашение выступить перед французским парламентом, и мы его приняли», — цитирует агентство слова Тихановской.
Макрон прибыл с визитом в Литву и утром 29 сентября встретился в Вильнюсе с белорусской оппозиционеркой.
Позже на встрече со студентами в литовской столице он заявил, что власти Белоруссии следует подтолкнуть к принятию посредничества Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
С 9 августа в Белоруссии проходят массовые протесты. По данным СВР РФ, они инспирированы США при поддержке Литвы, Украины и Польши.
Поводом антиправительственных выступлений стала очередная победа действующего президента Александра Лукашенко на выборах.
Согласно официальным данным, он набрал более 80% голосов, а его ближайшая соперница Светлана Тихановская — около 10%.
Оппозиция назвала результаты выборов «сфабрикованными», а Тихановская сбежала в Литву, вместо того чтобы возглавить протесты.
Однако лидеры протестующих отказываются как от пересчета голосов, так и от повторного голосования, утверждая, что «все подтасовано».
По словам Тихановской, протесты в Белоруссии продлятся годы, если понадобится.
Единственное внятное требование оппозиционеров — уход Лукашенко из власти. Четкой программы действий во власти они так и не представили.