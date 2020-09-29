Эксперт пояснил, что если во время массовых акций произойдет теракт или обстрел протестующих, спровоцированный третьей стороной, возможен новый всплеск протестной активности и вмешательство западных стран.
«Это, естественно, может спровоцировать очередное потрясение для властной вертикали. Но пока этого не происходит, и, надеюсь, не произойдет», — считает Дзермант.
Тем не менее, добавил политолог, расслабляться нельзя, и успокоение протестующих займет еще долгое время.
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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.