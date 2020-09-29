«Грищенко, будучи в крепком подпитии, громко разговаривал и, привлекая внимание окружающих своими нелестными высказываниями о действующей власти в Украине, размахивал своим наградным "Глоком" и стрелял из него в воздух (около 5 выстрелов)», — сказано в публикации.
На встрече с Грищенко присутствовали первый номер избирательного списка партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Вадим Акперов, куратор Сумской области от «ЕС» Николай Клочко и другие представители оппозиции, отмечает канал.
«Обращает на себя внимание факт чувства безнаказанности представителя президента на Сумщине и его симпатии к людям, которые ее грабили годами», — говорится в сообщении.
Как уточняется, другие посетители ресторана «сделали замечание горе-пьянице-губернатору и его друзьям и начали снимать на видео непристойное поведение хозяев Сумщины».
После этого компания успокоилась и разъехалась в разные стороны, рассказали «Очки Баканова».
25 октября на Украине состоятся выборы в местные органы власти.
Накануне этого события произошел очередной обвал рейтинга президента Зеленского до рекордно низкого уровня — около 30%.
В то же время это самый высокий рейтинг среди всех президентов Украины спустя год и четыре месяца после вступления в должность.