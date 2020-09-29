Назначенный президентом Украины Владимиром Зеленским губернатор Сумской области Роман Грищенко встретился в ресторане с представителями оппозиции, ругал власть и палил из пистолета, сообщил Telegram-канал «Очки Баканова», опубликовавший видео и фото с места событий 29 сентября

«Грищенко, будучи в крепком подпитии, громко разговаривал и, привлекая внимание окружающих своими нелестными высказываниями о действующей власти в Украине, размахивал своим наградным "Глоком" и стрелял из него в воздух (около 5 выстрелов)», — сказано в публикации.

На встрече с Грищенко присутствовали первый номер избирательного списка партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Вадим Акперов, куратор Сумской области от «ЕС» Николай Клочко и другие представители оппозиции, отмечает канал.

«Обращает на себя внимание факт чувства безнаказанности представителя президента на Сумщине и его симпатии к людям, которые ее грабили годами», — говорится в сообщении.

Как уточняется, другие посетители ресторана «сделали замечание горе-пьянице-губернатору и его друзьям и начали снимать на видео непристойное поведение хозяев Сумщины».

Партия Зеленского стала его проблемой. Каковы шансы «Слуги народа» на местных выборах — 2020 © president.gov.ua

25 октября на Украине состоятся выборы в местные органы власти.

Накануне этого события произошел очередной обвал рейтинга президента Зеленского до рекордно низкого уровня — около 30%.

В то же время это самый высокий рейтинг среди всех президентов Украины спустя год и четыре месяца после вступления в должность.