В нем изображены герои, похожие на персонажей известных комиксов, — Человек-паук, Дэдпул и Бэтмен. По сюжету все трое спасают Закарпатье со словами «Я должен помочь». Один от пожара, второй бежит на крик женщины, третий — на сообщение о беде с туристами.
Человек, похожий на самого Петрова, собирается помочь с вырубкой леса, мусорными свалками и отсутствием авиасообщения с регионом.
Петров был назначен председателем Закарпатской облгосадминистрации в апреле 2020 года. До этого он занимал должность начальника управления СБУ Кировоградской области.
Известно, что использование персонажей комиксов запрещено обладателями авторских прав. Spider-Man и Deadpool принадлежат комиксной вселенной Marvel Comics, Batman — издательству DC Comics.