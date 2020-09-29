В сети появился анимационный видеоролик с губернатором Закарпатья Алексеем Петровым в образе супергероя. Об этом сообщили 28 сентября в Telegram-канале «Очки Баканова»

Супергерои-каратели: на Украине создали комикс о «киборгах» © Telegram-канал Украина.ру изображены герои, похожие на персонажей известных комиксов, — Человек-паук, Дэдпул и Бэтмен. По сюжету все трое спасают Закарпатье со словами «Я должен помочь». Один от пожара, второй бежит на крик женщины, третий — на сообщение о беде с туристами.

Человек, похожий на самого Петрова, собирается помочь с вырубкой леса, мусорными свалками и отсутствием авиасообщения с регионом.

Петров был назначен председателем Закарпатской облгосадминистрации в апреле 2020 года. До этого он занимал должность начальника управления СБУ Кировоградской области.

Известно, что использование персонажей комиксов запрещено обладателями авторских прав. Spider-Man и Deadpool принадлежат комиксной вселенной Marvel Comics, Batman — издательству DC Comics.