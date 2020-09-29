Конституционный суд Украины (КСУ) отложил рассмотрение конституционности закона о рынке земли из-за того, что представитель президента Владимира Зеленского не явился на заседание, сообщает Укринформ 29 сентября

Закон о земле открывает возможность для массовой скупки украинских сельхозугодий, в том числе иностранными контрагентами. В украинских реалиях это приведет к уничтожению украинского фермерства и концентрации всей земли в руках нескольких олигархов.

Урезанный бюджет и отмена рынка земли. Зачем Рада собирается на внеочередное заседание © rada.gov.ua

Народные избранники также отмечают, что земля как объект права собственности украинского народа является основным национальным богатством, находящимся под особой охраной государства.

Только украинский народ на всеукраинском референдуме имеет право принимать решение о том, как распоряжаться землей, говорится в обращении депутатов.

Ищенко о главном: Открытие рынка земли на Украине и коронавирус в Белоруссии © кадр из видео Украина.ру

Вместе с депутатами партии Зеленского за закон проголосовали представители фракции экс-президента Петра Порошенко, голоса которых помогли «продавить» решение вопреки расколу в «Слуге народа».

28 апреля Зеленский подписал этот закон. Этого требовали Международный валютный фонд и Всемирный банк, в противном случае они угрожали остановить кредитование Украины.