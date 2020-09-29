Закон о земле открывает возможность для массовой скупки украинских сельхозугодий, в том числе иностранными контрагентами. В украинских реалиях это приведет к уничтожению украинского фермерства и концентрации всей земли в руках нескольких олигархов.
По мнению более сотни депутатов, обратившихся в КСУ, принятие закона прошло с нарушением конституционной процедуры рассмотрения и принятия, а его положения вступают в противоречие с Конституцией страны.
Народные избранники также отмечают, что земля как объект права собственности украинского народа является основным национальным богатством, находящимся под особой охраной государства.
Только украинский народ на всеукраинском референдуме имеет право принимать решение о том, как распоряжаться землей, говорится в обращении депутатов.
31 марта Верховная Рада на внеочередном заседании приняла Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения».
Вместе с депутатами партии Зеленского за закон проголосовали представители фракции экс-президента Петра Порошенко, голоса которых помогли «продавить» решение вопреки расколу в «Слуге народа».
28 апреля Зеленский подписал этот закон. Этого требовали Международный валютный фонд и Всемирный банк, в противном случае они угрожали остановить кредитование Украины.