Ранее экс-премьер ДНР Александр Бородай заявлял, что в скором времени ЛДНР войдут в состав России. В свою очередь, замруководителя администрации президента Дмитрий Козак отметил, что власти РФ никогда не обсуждали возможность присоединения республик Донбасса.
Эксперт пояснил, что его точка зрения относится не только к Донбассу, а ко всей территории, которая теперь называется югом Украины.
«Очевидно, что это должно быть одним государством. Несмотря на все вопли шумеров из пяти западноукраинских областей», — уверен Гаспарян.
Публицист подчеркнул, что, как показала практика, никакого серьезного влияния на общественное мнение Украины идеология Галиции не оказывает, хотя она и является главенствующей политической идеологией.
События Гражданской войны в России на территории современной Украины показали, что украинский обыватель быстро забывал, какие политические силы были у власти еще несколько дней назад, добавил собеседник издания.
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