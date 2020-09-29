Рано или поздно историческая русская государственность будет восстановлена в своих исторических границах. Когда именно это произойдет, сказать трудно, но никакой исторической альтернативы этому нет. Об этом рассказал политический обозреватель Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру

Гаспарян рассказал, когда Россия прекратит все контакты с Зеленским © РИА Новости, Владимир Трефилов Александр Бородай заявлял, что в скором времени ЛДНР войдут в состав России. В свою очередь, замруководителя администрации президента Дмитрий Козак отметил, что власти РФ никогда не обсуждали возможность присоединения республик Донбасса.

Эксперт пояснил, что его точка зрения относится не только к Донбассу, а ко всей территории, которая теперь называется югом Украины.

«Очевидно, что это должно быть одним государством. Несмотря на все вопли шумеров из пяти западноукраинских областей», — уверен Гаспарян.

Публицист подчеркнул, что, как показала практика, никакого серьезного влияния на общественное мнение Украины идеология Галиции не оказывает, хотя она и является главенствующей политической идеологией.

События Гражданской войны в России на территории современной Украины показали, что украинский обыватель быстро забывал, какие политические силы были у власти еще несколько дней назад, добавил собеседник издания.

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