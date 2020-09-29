Пандемия коронавируса завершится до конца 2022 года, и на это не повлияет вакцинация, сказал известный украинский медик Евгений Комаровский во время прямого эфира на своем YouTube-канале 29 сентября

По его мнению, процент заражений будет расти, пока 40% населения не будут иметь антитела.

«Если будет вакцина — все закончится к концу 2022 года, если ее не будет — то скорее всего тоже до конца 2022-го», — сказал доктор.

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Врач также признал, что его предыдущие прогнозы окончания пандемии не оправдались.

Комаровский был уверен, что пандемия закончится не позднее 1 июня 2020 года.

Однако надежды на то, что ультрафиолет и открытый воздух уничтожат вирус, оказались тщетными, подчеркнул он.