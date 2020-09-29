Президент РФ Владимир Путин заявил, что в условиях беспрецедентного внешнего давления на Белоруссию после президентских выборов ее отношения с Россией имеют под собой прочный фундамент, передают РИА Новости 29 сентября

«Сейчас — с учётом той непростой ситуации, в которой оказалась Республика Беларусь, в том числе в условиях беспрецедентного внешнего давления после президентских выборов — хотел бы ещё раз повторить: отношения России и Белоруссии не подвержены ни времени, ни конъюнктуре, имеют под собой прочный фундамент, ведь наши государства объединяют прочные, уходящие корнями в века культурные и духовные связи, обширные родственные и семейные узы, общая совместная история», — заявил Путин.

В своем видеообращении к участникам пленарного заседания VII Форума регионов России и Белоруссии Владимир Путин отметил также, что обе страны сообща решают вопросы противодействия острым современным вызовам и угрозам, в том числе в рамках Организации договора о коллективной безопасности.