«Насколько я понимаю, все ключевые моменты и зависимость от поставок украинских производителей уже пройдены, мы заместили основные решения отечественными разработками. Что касается замещения стран НАТО, то ключевые позиции здесь обеспечены», — цитирует агентство Борисова.

Он также отметил, что о результатах процесса замещения импорта ежегодно докладывается верховному главнокомандующему, президенту РФ Владимиру Путину.

США пытаются сорвать сделку по продаже Китаю украинской компании «Мотор Сич»
США пытаются сорвать сделку по продаже Китаю украинской компании «Мотор Сич»
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Следует отметить, что украинские промышленные предприятия, которые были исключены из производственных цепочек с РФ по указанию официального Киева, потеряли большую часть своих заказов и находятся на грани банкротства.

Лишь единицы, такие как двигателестроительный гигант «Мотор Сич», смогли переориентироваться на рынок Китая, где востребована их продукция.

Однако и это предприятие близко к краху из-за того, что украинские власти по указанию США заблокировали миллиардные инвестиции КНР в предприятие, никак не компенсировав эту потерю для Украины.