Москва полностью избавилась от зависимости своей оборонной промышленности от украинских комплектующих, то же самое и по ключевым позициям импортозамещения продукции стран НАТО, сказал вице-премьер РФ Юрий Борисов. Его слова приводит РИА Новости 29 сентября

«Насколько я понимаю, все ключевые моменты и зависимость от поставок украинских производителей уже пройдены, мы заместили основные решения отечественными разработками. Что касается замещения стран НАТО, то ключевые позиции здесь обеспечены», — цитирует агентство Борисова.

Он также отметил, что о результатах процесса замещения импорта ежегодно докладывается верховному главнокомандующему, президенту РФ Владимиру Путину.

США пытаются сорвать сделку по продаже Китаю украинской компании «Мотор Сич» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Лишь единицы, такие как двигателестроительный гигант «Мотор Сич», смогли переориентироваться на рынок Китая, где востребована их продукция.

Однако и это предприятие близко к краху из-за того, что украинские власти по указанию США заблокировали миллиардные инвестиции КНР в предприятие, никак не компенсировав эту потерю для Украины.