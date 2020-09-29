«Насколько я понимаю, все ключевые моменты и зависимость от поставок украинских производителей уже пройдены, мы заместили основные решения отечественными разработками. Что касается замещения стран НАТО, то ключевые позиции здесь обеспечены», — цитирует агентство Борисова.
Он также отметил, что о результатах процесса замещения импорта ежегодно докладывается верховному главнокомандующему, президенту РФ Владимиру Путину.
Следует отметить, что украинские промышленные предприятия, которые были исключены из производственных цепочек с РФ по указанию официального Киева, потеряли большую часть своих заказов и находятся на грани банкротства.
Лишь единицы, такие как двигателестроительный гигант «Мотор Сич», смогли переориентироваться на рынок Китая, где востребована их продукция.
Однако и это предприятие близко к краху из-за того, что украинские власти по указанию США заблокировали миллиардные инвестиции КНР в предприятие, никак не компенсировав эту потерю для Украины.