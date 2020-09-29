Отвечая на вопрос о цене на газ для Минска в 2021 году, дипломат раскрыл подробности о ходе переговоров с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.
«Встречался я 11-го с Миллером в Санкт-Петербурге, мы продвинулись в понимании. Нюансы не буду говорить. Плодотворно поработали, поговорили, нашли в главных вопросах консенсус», — цитирует агентство Семашко.
Он также сказал, что снижение стоимости газа для Белоруссии будет постепенным, первый шаг будет сделан с 1 января 2021 года.
Семашко добавил, что еще через год станет возможным создание общего рынка в Союзном государстве (СГ) России и Белоруссии.
Ранее белорусская сторона выдвигала России требования снизить стоимость газа, параллельно заблокировав интеграционные процессы по линии СГ.
Кроме того, Минск отказывался платить за уже поставленный газ, заявляя о его «недостаточной калорийности». При этом в действующем на тот момент контракте указанный параметр не фигурировал.