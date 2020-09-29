Стороны пришли к консенсусу в главных вопросах при обсуждении цены на российский газ, заявил посол Белоруссии в России Владимир Семашко. Его слова приводит РИА Новости 29 сентября

Отвечая на вопрос о цене на газ для Минска в 2021 году, дипломат раскрыл подробности о ходе переговоров с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.

«Встречался я 11-го с Миллером в Санкт-Петербурге, мы продвинулись в понимании. Нюансы не буду говорить. Плодотворно поработали, поговорили, нашли в главных вопросах консенсус», — цитирует агентство Семашко.

Белоруссия может найти альтернативу поставкам газа из России - Лукашенко © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

Семашко добавил, что еще через год станет возможным создание общего рынка в Союзном государстве (СГ) России и Белоруссии.

Ранее белорусская сторона выдвигала России требования снизить стоимость газа, параллельно заблокировав интеграционные процессы по линии СГ.

Кроме того, Минск отказывался платить за уже поставленный газ, заявляя о его «недостаточной калорийности». При этом в действующем на тот момент контракте указанный параметр не фигурировал.