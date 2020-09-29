На территории Скифского стана, который является одним из самых известных мемориально-туристических комплексов на Хортице, разрушили исторический памятник. Об этом на своей странице в Facebook сообщил запорожский гид Андрей Гудзь 29 сентября

Древнюю скульптуру каменной бабы неизвестные сломали у основания и скрылись. Камер видеонаблюдения в музее под открытым небом нет, а охрана не успела задержать злоумышленников.

Скифский стан — музей под открытым небом, где собраны памятники со всей Запорожской области: каменные бабы, анропоморфные стелы, казацкие кресты, жернова и погребальные каменные ящики.

Также на территории Скифского стана находятся старинные курганы. Историки оценивают возраст представленных памятников в 5 тысяч лет.

Каменная баба — это, по сути, надгробный памятник, который древние народы ставили на своих могилах. В Запорожье наиболее распространены половецкие идолы.

Слово «баба» не значит, что изготавливали идолы именно в форме женщин. На тюркских наречиях слово «баба» означает «отец» или «старший».

Историки говорят, издревле считалось, что снимать такой памятник с могилы опасно, долгое время будут преследовать несчастья и болезни.