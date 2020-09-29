ВС Азербайджана применяют в Нагорном Карабахе тяжелые огнеметные системы ТОС-1А, установки залпового огня «Смерч», что дает Армении право на адекватный ответ. Об этом 29 сентября заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян, передает «Интерфакc»

Армянская сторона 29 сентября обвинила Баку в авиаударе по воинской части в городе Варденис на территории Армении.

«Применение такого рода вооружения меняет логику и объем боевых действий, повышая его на новый уровень. В связи с этим министерство обороны предупреждает, что армянские вооруженные силы будут вынуждены применить виды вооружения большого радиуса поражения, способное уничтожить личный состав, передвижное и стационарное имущество на больших площадях», — заявила Степанян.

Украина и Карабах: не надо лезть в чужую войну © REUTERS, Staff/File Photo Вардан Тоганян заявил, что Ереван применит российские ракетные комплексы «Искандер» в случае, если Турция станет использовать в Нагорном Карабахе американские самолеты F-16.

В воскресенье, 27 сентября, Минобороны Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. При этом, по заявлению МО Армении, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения.

В Баку заявили, что необходимости в мобилизации нет, армия укомплектована. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности.