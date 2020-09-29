Скульптор Сергей Юрченко переработал скульптурную композицию пионеров, которая располагалась в Запорожье, сделав ее более современной и соответствующей политике декоммунизации, сообщает «Индустриалка» 29 сентября

Памятник советским пионерам был установлен в 1950-х годах. За это время композиция изрядно износилась, однако помимо простого обновления перед группой реставраторов поставили и задачу декоммунизировать памятник, чтобы бетонные фигуры были уже без галстуков.

Скульптор Сергей Юрченко, который живет и работает в США, решил пойти дальше, осовременив и лица детей.

«Пионерские галстуки, похоже, были изюминкой этой композиции: когда их убрали, и лица стали какие-то не те. Скульптор сказал, что сделает так, как он видит. Он сделал модель, которую согласовали, и мы приступили к изготовлению композиции, которая и стала итоговой», — рассказал директор фирмы «Юнистар» Станислав Коцюба.

Глава сельсовета под Одессой поплатился должностью за памятник Ленину © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Завершить работы по реконструкции специалисты планируют к ноябрю, тогда сквер откроют для запорожцев.

В отдельных местных СМИ уже появились критические публикации, где местные жители высказывают недовольство тем, как выглядят фигуры детей в новой композиции.

Закон о декоммунизации власти Украины приняли в 2015 году. В рамках его реализации в стране переименовали более 30 городов, почти тысячу населенных пунктов, 32 тыс. улиц.

Демонтировали свыше двух тысяч памятников советского периода. Часть скульптурных композиций изменили. Например, в селе Железнодорожное Одесской области памятник Ленину «одели» в одежду болгарского переселенца.