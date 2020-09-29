Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал представителям белорусской оппозиции помощь в переговорах по разрешению политического кризиса в Белоруссии. Об этом 29 сентября рассказала Светлана Тихановская по итогам встречи с французским лидером, передает «Интерфакс»

«Кризис авторитаризма». Макрон объяснил, почему Лукашенко должен покинуть свой пост © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

«Он [Эммануэль Макрон] сказал, что время очень важно, поскольку многие люди страдают от режима, множество людей находится в тюрьмах, и он сделает все, чтобы помочь, чтобы все политические заключенные были отпущены», — сказал Тихановская.

Ранее Макрон заявил, что в Белоруссии произошел «кризис авторитарной власти, которая не может принять логику демократии и пытается удержаться при помощи силы». Французский лидер призвал Александра Лукашенко покинуть пост президента страны.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где литовский Сейм признал ее законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.

Инаугурация Александра Лукашенко состоялась 26 сентября без участия представителей иностранных держав.