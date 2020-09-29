Тихановская и Макрон встретились в Вильнюсе 29 сентября в рамках визита президента Франции в Литву и Латвию.
«Он [Эммануэль Макрон] сказал, что время очень важно, поскольку многие люди страдают от режима, множество людей находится в тюрьмах, и он сделает все, чтобы помочь, чтобы все политические заключенные были отпущены», — сказал Тихановская.
Ранее Макрон заявил, что в Белоруссии произошел «кризис авторитарной власти, которая не может принять логику демократии и пытается удержаться при помощи силы». Французский лидер призвал Александра Лукашенко покинуть пост президента страны.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где литовский Сейм признал ее законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.
Инаугурация Александра Лукашенко состоялась 26 сентября без участия представителей иностранных держав.