Печерский райсуд Киева накануне должен был рассмотреть постановление патрульной полиции, составленное за езду в нетрезвом виде на мотоцикле в отношении известного музыканта и лидера группы «Вопли Видоплясова» Олега Скрипки. Однако заседание так и не состоялось, передает 29 сентября «Типичный Херсон»

Вопли националиста. Олег Скрипка признался, что жил на российские гонорары © Facebook, Oleg Skrypka

Музыкант явился в суд заранее в мотоциклетном костюме и в сопровождении своего адвоката. Однако заседание не состоялось, так как судья Светлана Шапутько, которая должна была рассматривать дело, находилась на больничном, и все заседания с ее участием в этот день были сняты.

Согласно данным сайта «Судебная власть», следующее заседание по делу Скрипки назначено на 12 октября.

Учитывая, что административное правонарушение за нетрезвое вождение должно быть наложено судом не позднее чем через три месяца после происшествия, артиста могут не осудить.

Ранее Скрипка уже попадал в неприятные истории на своем мотоцикле. Так, в 2013 году на улице Стеценко известный певец сбил на пешеходном переходе женщину с ребенком, их госпитализировали. По словам очевидцев, чтобы избежать столкновения с пешеходами, музыкант пытался затормозить и положил свой мотоцикл Aprilia на асфальт, но людей все же зацепил. Сам мотоциклист отделался испугом и ободранными коленями. Так как переломов у пострадавших не оказалось, то к уголовной ответственности Скрипку не привлекали.