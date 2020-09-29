«Сейчас рынок перенасыщен японскими и корейскими автомобилями, пригоняемыми из-за рубежа, в том числе из США. Они являются объектом краж», — отметил он.
А вот европейские и американские бренды на Украине воруют значительно реже. Полицейские советуют владельцам страховать авто, чтобы не платить угонщикам выкуп.
Дзюбинский также отчитался об итогах работы своего ведомства, заявив, что полиции в текущем году удалось ликвидировать несколько преступных групп, в которые входили 53 злоумышленника.
По данным правоохранителей, они завладели 72 элитными транспортными средствами стоимостью около 48,9 млн гривен (137,9 млн рублей).
Теперь, даже если машина была возвращена владельцу в прежнем состоянии, штрафом злоумышленникам уже не отделаться, 25 сентября в силу вступили изменения в Уголовный кодекс Украины.
За угон авто предусмотрен тюремный срок до восьми лет, либо до 12 лет, если кражу совершила группа лиц по предварительному сговору.