Чаще всего на Украине угоняют автомобили марки Lexus. Популярны у гонщиков также «корейцы» Hyundai, KIA и «японцы» Mazda, Honda, рассказал начальник Департамента уголовного розыска Нацполиции Вадим Дзюбинский 28 сентября, сообщает UBR.ua

«Сейчас рынок перенасыщен японскими и корейскими автомобилями, пригоняемыми из-за рубежа, в том числе из США. Они являются объектом краж», — отметил он.

А вот европейские и американские бренды на Украине воруют значительно реже. Полицейские советуют владельцам страховать авто, чтобы не платить угонщикам выкуп.

Импорт автомобилей на Украину упал на треть, а цены на авто выросли на тысячу долларов © Украина.ру/Стрингер

По данным правоохранителей, они завладели 72 элитными транспортными средствами стоимостью около 48,9 млн гривен (137,9 млн рублей).

Теперь, даже если машина была возвращена владельцу в прежнем состоянии, штрафом злоумышленникам уже не отделаться, 25 сентября в силу вступили изменения в Уголовный кодекс Украины.

За угон авто предусмотрен тюремный срок до восьми лет, либо до 12 лет, если кражу совершила группа лиц по предварительному сговору.