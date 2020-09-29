Коронавирус. Справка
Коронавирус. Справка
© REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк
Больше всего случаев COVID-19 за прошедшие сутки зафиксировано в Харьковской области (426), Киеве (416) и Одесской области (271).

Всего с начала пандемии в стране выявили 204 932 случая COVID-19, скончались 4065 человек, выздоровели 90 250.