Число выявленных случаев заражения коронавирусом на Украине за сутки возросло на 3627, скончались еще 69 человек. Об этом 29 сентября сообщил аппарат Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны

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