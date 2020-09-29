Больше всего случаев COVID-19 за прошедшие сутки зафиксировано в Харьковской области (426), Киеве (416) и Одесской области (271).
Всего с начала пандемии в стране выявили 204 932 случая COVID-19, скончались 4065 человек, выздоровели 90 250.
Больше всего случаев COVID-19 за прошедшие сутки зафиксировано в Харьковской области (426), Киеве (416) и Одесской области (271).
Всего с начала пандемии в стране выявили 204 932 случая COVID-19, скончались 4065 человек, выздоровели 90 250.
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