Воспитанник киевского «Динамо», который получил российское гражданство и сейчас выступает за московское «Динамо», Даниил Лесовой высказался о конфликте между Украиной и РФ. Своими чувствами он поделился в интервью изданию Sports.ru 28 сентября

«Поддерживал российскую агрессию». Фанаты киевского «Динамо» выступили против российского тренера © РИА Новости, Григорий Василенко | Перейти в фотобанк заявил Лесовой.

Он также оценил уровень чемпионата Украины, сравнив его с Российской премьер-лигой. По словам футболиста, в РФ за первое место боролся бы «Шахтер», который на Украине опережает всех на 25 очков, за место в пятерке — «Динамо», а «про остальных и говорить нечего».

Спортсмен отметил, что такие мощные в прошлом команды, как «Металлист», «Днепр» и «Черноморец», сейчас «пропали».

Лесовой родился в Москве, в детстве с родителями переехал в Киев, где прошло его детство. Является воспитанником киевского «Динамо». Получил украинское гражданство, чтобы выступать за юношескую сборную Украины. В 2016 году после перехода в петербургский «Зенит» стал гражданином РФ.