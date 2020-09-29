«Грусть — самая сильная моя эмоция от конфликта Украины и России. Не знаю, кто прав, а кто нет: мне просто жалко, неприятно и обидно. Верю и надеюсь, что все прекратится: мы два братских народа. У кого-то из Украины бабушки, дедушки, тети, дяди в России, и наоборот», — заявил Лесовой.
Он также оценил уровень чемпионата Украины, сравнив его с Российской премьер-лигой. По словам футболиста, в РФ за первое место боролся бы «Шахтер», который на Украине опережает всех на 25 очков, за место в пятерке — «Динамо», а «про остальных и говорить нечего».
Спортсмен отметил, что такие мощные в прошлом команды, как «Металлист», «Днепр» и «Черноморец», сейчас «пропали».
Лесовой родился в Москве, в детстве с родителями переехал в Киев, где прошло его детство. Является воспитанником киевского «Динамо». Получил украинское гражданство, чтобы выступать за юношескую сборную Украины. В 2016 году после перехода в петербургский «Зенит» стал гражданином РФ.