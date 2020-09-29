Армянский МИД опроверг обвинения Минобороны Азербайджана об артобстреле с территории Варденисского района Армении Дашкесанского района Азербайджана.
«Цель данной дезинформации — подготовить почву для расширения географии боевых действий, в том числе, осуществления агрессии против Республики Армения», — говорится в сообщении.
Активные боевые действия в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР) начались утром 27 сентября. Баку обвинил власти НКР в обстреле приграничных территорий Азербайджана и начал наступление вооруженных сил.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ответ ввел военное положение и объявил всеобщую мобилизацию. Боевые действия в Карабахе ведутся с применением танков, авиации и артиллерии.
Россия и мировое сообщество призывают стороны конфликта к немедленному прекращению огня.