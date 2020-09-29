Вооруженные силы Азербайджана готовятся к вторжению на территорию Армении. Об этом 29 сентября заявил МИД Армении

Украина и Карабах: не надо лезть в чужую войну © REUTERS, Staff/File Photo

«Цель данной дезинформации — подготовить почву для расширения географии боевых действий, в том числе, осуществления агрессии против Республики Армения», — говорится в сообщении.

Активные боевые действия в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР) начались утром 27 сентября. Баку обвинил власти НКР в обстреле приграничных территорий Азербайджана и начал наступление вооруженных сил.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ответ ввел военное положение и объявил всеобщую мобилизацию. Боевые действия в Карабахе ведутся с применением танков, авиации и артиллерии.

Россия и мировое сообщество призывают стороны конфликта к немедленному прекращению огня.