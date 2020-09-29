Народный депутат от фракции «Слуга народа» Николай Тищенко на своей странице в Facebook 28 сентября объявил о создании некоей парламентской группы по законодательным изменениям по Донбассу

«Как и прогнозировал, здесь работают как профессионалы, так и откровенно слабые представители, работающие на разобщение украинцев по обе стороны конфликта. Но моя позиция неизменна, и она аналогична позиции президента: "Нет той стороны". Прежде всего, есть украинцы, которых разделила война на Донбассе. И наша общая задача — объединить семьи, объединить людей, объединить Украину. Сделать все возможное, чтоб поскорее наступил Мир», — написал Тищенко.

Ранее СМИ сообщали о вхождении Тищенко в Трехстороннюю контактную группу. Однако позднее стало известно, что включение его в украинскую делегацию ТКГ даже не обсуждалось.

На 40 лет моложе. В СМИ появилась информация о смене Фокина на Тищенко в ТКГ © Facebook, Николай Тищенко

Бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан в нашумевшем интервью Дмитрию Гордону заявил, что самое большое влияние на лидера государства Владимира Зеленского имеет именно депутат Тищенко.

Николай Тищенко — не только депутат от президентской партии «Слуга народа», но и телеведущий, владелец сети ресторанов и мастер спорта Украины по дзюдо, ему 48 лет.

Его политические взгляды украинские националисты не раз называли «ватными». Радикалы предъявили ресторатору претензии за фото с доверенным лицом президента РФ Владимира Путина Тимати на курорте в 2015 году.

В разгар карантина его ресторан в Киеве оказался в центре скандала: заведение принимало посетителей, несмотря на запрет.