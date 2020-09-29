Украинка пошла в торговый центр за покупками. Она была с коляской и решила оставить ее на первом этаже. Когда вернулась после шоппинга, хотела взять коляску, но вместе с ребенком провалилась под пол. Позже оказалось, что это был подвал.
Во время удара женщина не смогла удержать ребенка, мальчик выпал из рук и ударился головой о металлический штырь.
Адвокат пострадавшей отметил, что сейчас администрация ТЦ уже закрыла эту дыру, а раньше ее просто прикрывали фанерой. При этом никаких ограничительных знаков вокруг нет.