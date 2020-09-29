В городе Костополь Ровенской области женщина с полуторагодовалым сыном провалились в подвал глубиной три метра. Об этом 28 сентября говорится в сюжете ТСН

Трагедия в Ocean Plaza: крупный торговый центр в Киеве залило кипятком — видео © Скриншот из видео Украина.ру

Во время удара женщина не смогла удержать ребенка, мальчик выпал из рук и ударился головой о металлический штырь.

Адвокат пострадавшей отметил, что сейчас администрация ТЦ уже закрыла эту дыру, а раньше ее просто прикрывали фанерой. При этом никаких ограничительных знаков вокруг нет.