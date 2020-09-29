Больше полусотни военнослужащих непризнанной республики погибли за второй день столкновений, следует из данных Минобороны Нагорного Карабаха от 28 сентября

Стало известно, почему Турция отказалась отправлять своих военных в Карабах © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк сообщили о 27 погибших в столкновениях, а вечером появилась информация о гибели еще 26 военнослужащих.

Обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе началось в минувшее воскресенье. Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушениях на линии соприкосновения, обе стороны ввели военное положение и объявили мобилизацию. Также стороны обвинили друг друга в переброске наемников из Сирии.

Россия, Франция и США призывают стороны сложить оружие и сесть за стол переговоров. Турция выступила с поддержкой Азербайджана.