Днем в понедельник в ведомстве сообщили о 27 погибших в столкновениях, а вечером появилась информация о гибели еще 26 военнослужащих.
Обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе началось в минувшее воскресенье. Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушениях на линии соприкосновения, обе стороны ввели военное положение и объявили мобилизацию. Также стороны обвинили друг друга в переброске наемников из Сирии.
Россия, Франция и США призывают стороны сложить оружие и сесть за стол переговоров. Турция выступила с поддержкой Азербайджана.