Два американских бомбардировщика B-52, перехваченные 25 сентября в небе над Балтикой, отрабатывали нанесение ударов по Калининграду, написал на днях Forbes

Ядерный бомбардировщик США «нанес удары» по Одессе, Белоруссии и Калининграду © Public Domain

Издание указало, что Калининград имеет мощную защиту в виде систем ПВО С-300 и С-400, а также комплексов «Искандер».

«Это российская заноза во фланге НАТО. Именно поэтому ВВС отработали атаку на него (Калининград — ред.)», — говорится в материале.

Кроме того, город и сотрудничество с Белоруссией дают России фактический контроль над Сувалкским коридором, считает журнал. Отмечается, что НАТО переживает о том, что с помощью этого района Москва в случае конфликта «отрежет» страны Прибалтики от остальных стран альянса.

Также журнал напомнил, что помимо российских рубежей на Балтике, американские бомбардировщики «прощупали российскую оборону в Черном море, провоцируя русских на реакцию».

Так, в среду один из бомбардировщиков совершил имитацию атаки вдоль Черного моря в районе Одессы. Его прикрывали пять самолетов НАТО.

На прошлой неделе в Минобороны сообщили, что истребитель Су-27 поднялся на перехват двух бомбардировщиков B-52H ВВС США над Балтийским морем.