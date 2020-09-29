Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию в Нагорном Карабахе и попросил принять необходимые меры, чтобы удержать Турцию от участия в конфликте. Об этом сообщила 28 сентября пресс-служба премьера

Пашинян заявил, что Нагорный Карабах подвергся агрессии Азербайджана и выразил озабоченность в связи с продолжающимися столкновениями.

В свою очередь немецкий лидер указала, что нагорно-карабахский кризис следует разрешить исключительно мирным путем. Меркель сообщила о необходимости возобновить процесс поиска способов мирного урегулирования противоречий с помощью минской группы ОБСЕ.

Минобороны Армении сообщало, что азербайджанские военные используют в Карабахе турецкое вооружение. Кроме того, военное ведомство предположило участие на их стороне турецких наемников. Позже президент Армении Армен Саркисян заявлял, что Турция снабжает Баку дронами, истребителями F-16, наемниками и военными советниками и постоянно проводит против Еревана кибератаки.