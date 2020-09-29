«Премьер-министр Пашинян призвал канцлера Германии приложить все усилия, чтобы обуздать агрессивную, деструктивную позицию Турции и исключить ее участие в происходящем в регионе», — говорится в материале.
Пашинян заявил, что Нагорный Карабах подвергся агрессии Азербайджана и выразил озабоченность в связи с продолжающимися столкновениями.
В свою очередь немецкий лидер указала, что нагорно-карабахский кризис следует разрешить исключительно мирным путем. Меркель сообщила о необходимости возобновить процесс поиска способов мирного урегулирования противоречий с помощью минской группы ОБСЕ.
Минобороны Армении сообщало, что азербайджанские военные используют в Карабахе турецкое вооружение. Кроме того, военное ведомство предположило участие на их стороне турецких наемников. Позже президент Армении Армен Саркисян заявлял, что Турция снабжает Баку дронами, истребителями F-16, наемниками и военными советниками и постоянно проводит против Еревана кибератаки.