Утром 27 сентября на границе Азербайджана с непризнанной Нагорно-Карабахской республикой, которую Баку считает своей территорией, оккупированной Арменией, начались активные боевые действия. Стороны обвиняют друг друга в развязывании конфликта. Турция поддержала Азербайджан, Россия и другие страны призвали остановить кровопролитие в регионе.
В Баку было сказано, отметил эксперт, что переговоры вести бессмысленно, что нужно решать проблемы военным способом, а несколько дней назад были сообщения о резервистах и о мобилизации у людей частных автомобилей с кузовом, которые можно использовать для военных целей.
«Началось это утром, примерно в 7:00. Причем буквально через несколько минут там начал работать корреспондент турецкого государственного телеканала TRT HABER. То есть он туда приехал заранее, и в последние часы в турецких новостях постоянно идет эта информация», — указал Искандарян.
Это говорит о том, что все было заранее подготовлено и что события такого масштаба случайностью быть не могут, добавил политолог.
Полностью интервью можно прочитать здесь.