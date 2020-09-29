В обстрелах Азербайджана территории Нагорного Карабаха не было фактора внезапности. Поведение Баку на протяжении нескольких недель давало основание думать, что нечто подобное могло произойти. Об этом рассказал директор Института Кавказа (Ереван) Александр Искандарян в интервью изданию Украина.ру

Александр Искандарян: Обстрелы Азербайджаном территории Нагорного Карабаха не были случайностью © Sputnik /Asatur Yesayants

В Баку было сказано, отметил эксперт, что переговоры вести бессмысленно, что нужно решать проблемы военным способом, а несколько дней назад были сообщения о резервистах и о мобилизации у людей частных автомобилей с кузовом, которые можно использовать для военных целей.

«Началось это утром, примерно в 7:00. Причем буквально через несколько минут там начал работать корреспондент турецкого государственного телеканала TRT HABER. То есть он туда приехал заранее, и в последние часы в турецких новостях постоянно идет эта информация», — указал Искандарян.

Это говорит о том, что все было заранее подготовлено и что события такого масштаба случайностью быть не могут, добавил политолог.

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