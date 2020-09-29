В вопросе перенаправления белорусского транзита литовские чиновники стараются сохранить хорошую мину при плохой игре. Об этом рассказал литовский публицист Сергей Перепелица в комментарии Sputnik Беларусь

«Минск принял политическое решение»: политолог о судьбе транзита белорусских грузов © Facebook, Алексей Дзермант Александр Лукашенко заявил, что Минск готов рассмотреть строительство морского терминала в Ленинградской области за счет сэкономленных средств российского кредита на возведение БелАЭС.

Эксперт подчеркнул, что угроза приостановить белорусские транзитные потоки будет иметь серьезные последствия для литовской экономики, поскольку Клайпедский порт, через который переваливается огромное количество белорусских грузов, формирует на 31% бюджет Литвы.

«Вот и представьте, какая огромная брешь может образоваться в бюджете Литвы при уходе белорусского транзита в российскую Усть-Лугу, а это социальные пособия, врачи, учителя и пенсионеры… Хотя литовские чиновники пытаются сохранить "хорошую мину при плохой игре", тем не менее, Литве придется туго, ведь Евросоюз, учитывая собственные экономические сложности, сейчас не очень стремится помогать Литве», — констатировал Перепелица.

Журналист также посетовал, что из-за политических разногласий Литва и Белоруссия рискуют потерять основные преимущества своего географического положения, потому что все транзитные потоки с востока на запад проходят именно через эти страны.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.