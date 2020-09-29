Правящая украинская партия «Слуга народа» в рамках подготовки к местным выборам пытается подтянуться к рейтингу президента, который остается достаточно высоким, около 25-35%. Об этом рассказал директор Украинского института политики Руслан Бортник в интервью изданию Украина.ру

Руслан Бортник: На местных выборах электоральная карта Украины станет похожа на шкуру ягуара © Facebook, Ruslan Bortnik

«Каждый пытается выглядеть как Зеленский, каждый позиционирует себя как партнер, брат и шурин Зеленского. Все пытаются подтянуться к Зеленскому», — указал эксперт.

В целом стратегия партии власти состоит в пиаре, акцентируя внимания на больших стройках и ремонте дорог, а также в максимальном использовании имиджа президента, пояснил политолог.

Помимо этого «слуги народа» будут искать возможность заключить союзы и негласные соглашения с местными элитами о совместном управлении теми или иными регионами, добавил Бортник.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.