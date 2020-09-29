Местные выборы на Украине пройдут 25 октября. На них будут избраны областные и районные советы, а также советы и главы всех территориальных общин.
«Каждый пытается выглядеть как Зеленский, каждый позиционирует себя как партнер, брат и шурин Зеленского. Все пытаются подтянуться к Зеленскому», — указал эксперт.
В целом стратегия партии власти состоит в пиаре, акцентируя внимания на больших стройках и ремонте дорог, а также в максимальном использовании имиджа президента, пояснил политолог.
Помимо этого «слуги народа» будут искать возможность заключить союзы и негласные соглашения с местными элитами о совместном управлении теми или иными регионами, добавил Бортник.
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