В случае прямых турецких действий против Армении мировая общественность немедленно припомнит туркам геноцид против армян в начале прошлого века и встанет на сторону Еревана. Такое мнение выразил немецкий политолог Александр Рар в своем Telegram-канале

Александр Искандарян: Обстрелы Азербайджаном территории Нагорного Карабаха не были случайностью © Sputnik /Asatur Yesayants

Турция сейчас пытается возродить идею бывшей Османской империи, что приводит ее в конфликт с Западом, который эту идею отвергает, пояснил эксперт.

Тем не менее, пишет он, помимо самого Нагорного Карабаха, который Армения считает своей исторической землей, армяне вот уже 30 держат под свои контролем некоторые прилагающие к Карабаху территории, которые Ереван должен был вернуть Азербайджану, но не делает этого из соображений безопасности.

«Но к прежнему статус-кво вернуться будет сложно. Азербайджан понимает, что мировая общественность свыклась с армянской оккупации Нагорного Карабаха и что регион для Баку навсегда потерян. Разные предложения, в том числе исходящие из Запада, обменяться армянам и азербайджанцам другими территориями, не увенчались успехом. Введение миротворческих войск под эгидой ООН сейчас станет опцией, но не вечной. Азербайджан не хочет стать Сербией, которая фактически согласилась с независимостью Косово», — констатировал Рар.

Политолог добавил, что война, которая сейчас начинается, может перерасти в крупномасштабный конфликт между Россией и НАТО, поэтому Москва, Анкара и Брюссель должны начать срочные переговоры.