Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян позвонил президенту России Владимиру Путину. Разговор состоялся по инициативе армянской стороны. Лидеры двух стран обсудили резкое обострение ситуации в Нагорном Карабахе.
Эксперт отметил, что когда Пашинян только пришел к власти, его взгляды в отношении России удручали многих россиян, однако затем армянский премьер поменял свою точку зрения.
По его словам, Армения является важным политическим и экономическим союзником России по ОДКБ и ЕАЭС, и эти отношения нужно развивать, что бы ни говорила ура-патриотическая армянская общественность.
«Все эти рассказы о том, что мы тут и турок нахлобучим, и так далее. Ага. Я в это, конечно, охотно верю. Сравнивая численность, сравнивая вооруженный потенциал, сравнивая экономику и так далее», — указал Гаспарян.
Россия — это фактор существования независимой Республики Армения, потому что без России страну просто уничтожат, подчеркнул политолог.
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