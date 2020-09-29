Россия будет делать все возможное ради благополучия Армении. Именно поэтому она в праве рассчитывать на здравомыслие тех политиков, которые сегодня руководят этой страной. Об этом рассказал политический обозреватель Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру

Гаспарян рассказал, какие проблемы за все годы независимости так и не решила Армения © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Никол Пашинян позвонил президенту России Владимиру Путину. Разговор состоялся по инициативе армянской стороны. Лидеры двух стран обсудили резкое обострение ситуации в Нагорном Карабахе.

Эксперт отметил, что когда Пашинян только пришел к власти, его взгляды в отношении России удручали многих россиян, однако затем армянский премьер поменял свою точку зрения.

По его словам, Армения является важным политическим и экономическим союзником России по ОДКБ и ЕАЭС, и эти отношения нужно развивать, что бы ни говорила ура-патриотическая армянская общественность.

«Все эти рассказы о том, что мы тут и турок нахлобучим, и так далее. Ага. Я в это, конечно, охотно верю. Сравнивая численность, сравнивая вооруженный потенциал, сравнивая экономику и так далее», — указал Гаспарян.

Россия — это фактор существования независимой Республики Армения, потому что без России страну просто уничтожат, подчеркнул политолог.

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