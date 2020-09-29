Все проблемы, которые стояли перед Арменией со времен независимости, никуда не исчезли. Об этом рассказал политический обозреватель Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру

Гаспарян объяснил, что на самом деле получится, если ввести в Карабах миротворцев © РИА Новости, Каро Саакян | Перейти в фотобанк

Эксперт отметил, что Армения по-прежнему фактически ведет войну с Азербайджаном, с Турцией у нее нет дипломатических отношений, экономика страны находится не в самом лучшем состоянии, а также присутствует проблема разделенного народа, когда армян вне Армении значительно больше, чем внутри нее.

«Это все наслаивается на нынешние реалии: пандемия коронавируса, невнятная политика Пашиняна. Многие вещи под его управлением странны. Понятное дело, что для дискотеки на постсоветском пространстве это норма. Но многие вещи вызывают как минимум удивление», — указал Гаспарян.

По его мнению, хотя бы часть проблем Армения сможет решить, потому что ее населяет активный, мудрый и трудолюбивый народ.

Политолог также отметил, что Армения является важным политическим и экономическим союзником России по ОДКБ и ЕАЭС и что эти отношения нужно развивать, потому что без России республику просто уничтожат, что бы ни говорила ура-патриотическая армянская общественность.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.