Местные выборы на Украине пройдут 25 октября. На них будут избраны областные и районные советы, а также советы и главы всех территориальных общин.
Эксперт прогнозирует, что в основном на выборах будут побеждать региональные элиты, но ситуативно первое, второе или третье место будут показывать где-то «Слуга народа», где-то «Европейская солидарность», где-то ОПЗЖ.
«Говорить о том, что запад однозначно проголосует за «Европейскую солидарность», а восток — за ОПЗЖ, сегодня достаточно сложно. Это местные выборы, и там в значительной степени мотивация голосования зависит от конкретных фигур, которые выдвигают те или иные партии», — пояснил Бортник.
Политолог добавил, что больше всего мэров и депутатов соберут региональные элиты, затем «Слуга народа», «Европейская солидарность», ОПЗЖ и «Батькивщина», а все остальные партии будут показывать результат похуже.
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