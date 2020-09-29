На местных выборах электоральная карта Украины будет напоминать шкуру ягуара. Об этом рассказал директор Украинского института политики Руслан Бортник в интервью изданию Украина.ру

Руслан Бортник: На местных выборах электоральная карта Украины станет похожа на шкуру ягуара © Facebook, Ruslan Bortnik

Эксперт прогнозирует, что в основном на выборах будут побеждать региональные элиты, но ситуативно первое, второе или третье место будут показывать где-то «Слуга народа», где-то «Европейская солидарность», где-то ОПЗЖ.

«Говорить о том, что запад однозначно проголосует за «Европейскую солидарность», а восток — за ОПЗЖ, сегодня достаточно сложно. Это местные выборы, и там в значительной степени мотивация голосования зависит от конкретных фигур, которые выдвигают те или иные партии», — пояснил Бортник.

Политолог добавил, что больше всего мэров и депутатов соберут региональные элиты, затем «Слуга народа», «Европейская солидарность», ОПЗЖ и «Батькивщина», а все остальные партии будут показывать результат похуже.

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