«Можно ли было в этой ситуации поступить иначе? Не знаю. Сейчас я слышу заявления о том, что его вообще не надо было отпускать в Германию. Но согласитесь, что если бы он, не дай Бог, умер в палате омской больницы, шуму еще было бы больше, и нас бы постоянно обвиняли в том, что мы якобы уморили великого оппозиционера», — считает эксперт.
Политолог уверен, что Россия и дальше должна постоянно задавать вопросы насчет обстоятельств расследований, которые ведутся сейчас в Германии, и требовать данные анализов.
Корнилов добавил, что в отношениях России и Запада произойдет еще много витков потрясений, и дело может закончиться новым периодом холодной войны.
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Навальному стало плохо в самолете, выполнявшем рейс Томск — Москва, борт был экстренно посажен в Омске. Российские врачи пришли к выводам, что у политика нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови, а как следствие — и кому.
Позднее блогера по просьбе супруги перевезли самолетом в Германию в клинику «Шарите», где у него якобы выявили отравление опаснейшим веществом из группы «Новичок». Позднее Навального выписали из стационара, его состояние удовлетворительное.
Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.