В ситуации с оппозиционным блогером Алексеем Навальным Россия будет настаивать, что не было никакого умышленного отравления, соответственно, расследовать, по сути, нечего. Трудно сказать, могла ли дипломатическая реакция Москвы быть иной. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в интервью изданию Украина.ру

Владимир Корнилов: После «дела Навального» Россия и Запад вступают в эпоху новой холодной войны © РИА Новости, Владимир Трефилов

Политолог уверен, что Россия и дальше должна постоянно задавать вопросы насчет обстоятельств расследований, которые ведутся сейчас в Германии, и требовать данные анализов.

Корнилов добавил, что в отношениях России и Запада произойдет еще много витков потрясений, и дело может закончиться новым периодом холодной войны.

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Навальному стало плохо в самолете, выполнявшем рейс Томск — Москва, борт был экстренно посажен в Омске. Российские врачи пришли к выводам, что у политика нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови, а как следствие — и кому.

Позднее блогера по просьбе супруги перевезли самолетом в Германию в клинику «Шарите», где у него якобы выявили отравление опаснейшим веществом из группы «Новичок». Позднее Навального выписали из стационара, его состояние удовлетворительное.

Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.