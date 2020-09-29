В связи с новым обострением в Карабахе России и ОДКБ нужно действовать таким образом, чтобы прекратить конфликт, не испортив при этом отношения с Азербайджаном и Турцией. Такое мнение выразил белорусский политолог Александр Шпаковский в посте на своей странице в Facebook

Конфликт в Закавказье: Баку и Ереван снова сражаются за Нагорный Карабах © РИА Новости, Каро Саакян | Перейти в фотобанк

Эксперт отметил, что напряжение в регионе никогда не снималось, и в июле 2020 года уже была репетиция войны.

По некоторым данным, пишет он, турецкие войска уже несколько месяцев базируются на территории Азербайджана, и Анкара дальше будет поддерживать Баку.

«Перед Россией и ОДКБ стоит очень сложная задача: с одной стороны, нужно прекратить конфликт, но с другой — нельзя сжигать мосты в отношениях с Азербайджаном и Турцией. Естественно, что для армянской стороны такое поведение выглядит неприглядно, но вмешиваются соображения высокой политики», — указал Шпаковский.

В эпоху передела, начало которой положила коронавирусная паника, вероятность развязывания конфликтов в приграничье великих держав возрастает, считает политолог.

По его мнению, сначала попытались дестабилизировать ситуацию в Белоруссии, сейчас разгорелся Карабах, а также остаются точки напряжения в Центральной Азии и Донбассе. В ноябре состоятся выборы в Молдавии, которые также могут стать триггером для определенных процессов, добавил политолог.