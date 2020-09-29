Утром 27 сентября на границе Азербайджана с непризнанной Нагорно-Карабахской республикой, которую Баку считает своей территорией, оккупированной Арменией, начались активные боевые действия. Стороны обвиняют друг друга в развязывании конфликта. Турция поддержала Азербайджан, Россия и другие страны призвали остановить кровопролитие в регионе.
Эксперт отметил, что напряжение в регионе никогда не снималось, и в июле 2020 года уже была репетиция войны.
По некоторым данным, пишет он, турецкие войска уже несколько месяцев базируются на территории Азербайджана, и Анкара дальше будет поддерживать Баку.
«Перед Россией и ОДКБ стоит очень сложная задача: с одной стороны, нужно прекратить конфликт, но с другой — нельзя сжигать мосты в отношениях с Азербайджаном и Турцией. Естественно, что для армянской стороны такое поведение выглядит неприглядно, но вмешиваются соображения высокой политики», — указал Шпаковский.
В эпоху передела, начало которой положила коронавирусная паника, вероятность развязывания конфликтов в приграничье великих держав возрастает, считает политолог.
По его мнению, сначала попытались дестабилизировать ситуацию в Белоруссии, сейчас разгорелся Карабах, а также остаются точки напряжения в Центральной Азии и Донбассе. В ноябре состоятся выборы в Молдавии, которые также могут стать триггером для определенных процессов, добавил политолог.