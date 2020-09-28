По его словам, ожесточенные бои идут в долине реки Аракса (юг) и на участках Матагис-Талиш (север).
«Армия обороны Арцаха успешно отражает все атаки и натиски, нанося противнику значительные потери в живой силе и технике. На данный момент уничтожено 22 танка противника и 10 единиц другой бронетехники. Убито свыше 370 военнослужащих», — заявил Ованнисян.
Активные боевые действия в Нагорном Карабахе начались утром 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах населенных пунктах.
В непризнанной республике, Армении и части регионов Азербайджана власти ввели военное положение.
Россия и мировое сообщество призывает Баку и Ереван прекратить огонь и сесть за стол переговоров.