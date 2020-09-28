Вооруженные силы Азербайджана вечером 28 сентября перешли в наступление на севере и юге непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Об этом 28 сентября в Facebook сообщил официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян

Война Армении и Азербайджана. Украинцы делают выводы © Министерство обороны Армении | Министерство обороны Армении | Перейти в фотобанк

«Армия обороны Арцаха успешно отражает все атаки и натиски, нанося противнику значительные потери в живой силе и технике. На данный момент уничтожено 22 танка противника и 10 единиц другой бронетехники. Убито свыше 370 военнослужащих», — заявил Ованнисян.

Активные боевые действия в Нагорном Карабахе начались утром 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах населенных пунктах.

В непризнанной республике, Армении и части регионов Азербайджана власти ввели военное положение.

Россия и мировое сообщество призывает Баку и Ереван прекратить огонь и сесть за стол переговоров.