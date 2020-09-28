ГБР в рамках расследования причин катастрофы назначило 26 судебно-медицинских и 25 молекулярно-генетических экспертиз. Кроме того, следователи допросили более 40 свидетелей.
«Получена информация и документы из Украинского гидрометеорологического центра, государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины, государственного предприятия "Антонов", командования воздушных сил ВС Украины; допрошены в качестве свидетелей более 40 человек; истребованы документы по проведению ремонта и продлению ресурса двигателей, которые использовались на самолете», — говорится в сообщении.
В ведомстве заверили, что предпринимают все усилия, чтобы вернуть как можно скорее тела погибших родственникам.
Военный самолет Ан-26 потерпел крушение возле Чугуева 25 сентября во время совершения учебного полета. На борту находились 27 человек, из них 20 — курсанты харьковского военного университета.
Выжил только один курсант. В настоящее время у Государственного бюро расследований несколько версий случившегося: техническая неисправность, ошибка экипажа, ненадлежащая техническая подготовка борта к полету.