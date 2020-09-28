Сотрудники Госбюро расследований (ГБР) подали 7 ходатайств об аресте вещей и документов, изъятых по делу о крушении Ан-26 в Харьковской области, для молекулярно-генетических экспертиз. Об этом 28 сентября сообщается на сайте ведомства

Скорбный страшный список. Авиакатастрофы в новейшей истории Украины © РИА Новости, Сергей Одинцов | Перейти в фотобанк

«Получена информация и документы из Украинского гидрометеорологического центра, государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины, государственного предприятия "Антонов", командования воздушных сил ВС Украины; допрошены в качестве свидетелей более 40 человек; истребованы документы по проведению ремонта и продлению ресурса двигателей, которые использовались на самолете», — говорится в сообщении.

В ведомстве заверили, что предпринимают все усилия, чтобы вернуть как можно скорее тела погибших родственникам.

Военный самолет Ан-26 потерпел крушение возле Чугуева 25 сентября во время совершения учебного полета. На борту находились 27 человек, из них 20 — курсанты харьковского военного университета.

Выжил только один курсант. В настоящее время у Государственного бюро расследований несколько версий случившегося: техническая неисправность, ошибка экипажа, ненадлежащая техническая подготовка борта к полету.