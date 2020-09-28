Кроме того, около 200 карабахских военных получили ранения. По словам Саркисяна, боевые действия высокой интенсивности на линии соприкосновения сторон продолжаются.

Гульнара Мамедзаде: Азербайджан имеет право восстановить свою территориальную целостность
Гульнара Мамедзаде: Азербайджан имеет право восстановить свою территориальную целостность
© РИА Новости, Владимир Трефилов
Ранее Минобороны Нагорно-Карабахской республики рассказало об уничтожении подразделениями Армии обороны в бою десяти единиц бронетехники ВС Азербайджана.

27 сентября власти Армении и Азербайджана обвинили друг друга в обстрелах и ракетных атаках на линии соприкосновения  в Нагорном Карабахе.

В непризнанной республике, Армении и части регионов Азербайджана введено военное положение.

Россия, Франция и ряд других государств призвали стороны к сдержанности.

 

 

 

 