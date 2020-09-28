После начала активных боевых действий в Нагорном Карабахе погибли 48 военнослужащих Армии обороны непризнанной республики. Об этом 28 сентября сообщил замминистра обороны НКР Артур Саркисян

Кроме того, около 200 карабахских военных получили ранения. По словам Саркисяна, боевые действия высокой интенсивности на линии соприкосновения сторон продолжаются.

Гульнара Мамедзаде: Азербайджан имеет право восстановить свою территориальную целостность © РИА Новости, Владимир Трефилов

27 сентября власти Армении и Азербайджана обвинили друг друга в обстрелах и ракетных атаках на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

В непризнанной республике, Армении и части регионов Азербайджана введено военное положение.

Россия, Франция и ряд других государств призвали стороны к сдержанности.