Введения масштабной практики ограничений, столь чувствительной для экономики и обременительной для людей, можно избежать, сказал президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета РФ, сообщает РИА Новости 28 сентября

Глава государства отметил, что на сегодняшний день об этой опасной болезни известно гораздо больше, чем еще несколько месяцев тому назад.

«Сейчас именно от каждого зависит результат наших общих усилий по борьбе с распространением инфекции, чтобы не пришлось вновь, как весной, прибегать, я уже говорил об этом совсем недавно, к весьма чувствительным для экономики и обременительной для людей масштабной практики ограничений», — цитирует агентство Путина.

«Это не из-за побочных эффектов». Названа причина остановки испытаний вакцины против Covid-19 в США © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

Первыми в мире зарегистрировали вакцину от коронавируса российские специалисты, она остается востребованной не только в РФ, но и за рубежом.