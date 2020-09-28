Глава государства отметил, что на сегодняшний день об этой опасной болезни известно гораздо больше, чем еще несколько месяцев тому назад.
«Сейчас именно от каждого зависит результат наших общих усилий по борьбе с распространением инфекции, чтобы не пришлось вновь, как весной, прибегать, я уже говорил об этом совсем недавно, к весьма чувствительным для экономики и обременительной для людей масштабной практики ограничений», — цитирует агентство Путина.
Ранее в ряде стран мира заговорили о наступлении второй волны коронавируса, при этом в Соединенных Штатах приостановили разработку вакцины от COVID-19.
Первыми в мире зарегистрировали вакцину от коронавируса российские специалисты, она остается востребованной не только в РФ, но и за рубежом.