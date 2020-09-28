Власти Еревана применят ракетные комплексы «Искандер» в случае, если Турция станет использовать в Нагорном Карабахе американские самолеты F-16, сказал посол Армении в России Вардан Тоганян. Его слова приводит РИА Новости 28 сентября

Оперативно-тактический комплекс «Искандер» производит Россия, Армения в 2016 году стала первым зарубежным партнером Москвы, получившим эту систему вооружений.

«Неоднократно заявляло военное руководство, что в случае, если нависнет дамоклов меч в виде турецких F-16 над народом Нагорного Карабаха, все меры будут предприняты, в том числе и "Искандеры"», — цитирует агентство Тоганяна.

Конфликт в Закавказье: Баку и Ереван снова сражаются за Нагорный Карабах © РИА Новости, Каро Саакян | Перейти в фотобанк

Дипломат добавил, что сейчас армянские военные используют только системы ПВО для борьбы с турецкими и азербайджанскими беспилотниками. «Они их сбивают, пока наши системы справляются», — сказал дипломат.

27 сентября власти Армении и Азербайджана обвинили друг друга в обстрелах и ракетных атаках на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

В непризнанной республике, Армении и части регионов Азербайджана введено военное положение, боевые действия продолжаются.

Россия, Франция и ряд других государств призвали стороны к сдержанности.