Оперативно-тактический комплекс «Искандер» производит Россия, Армения в 2016 году стала первым зарубежным партнером Москвы, получившим эту систему вооружений.
«Неоднократно заявляло военное руководство, что в случае, если нависнет дамоклов меч в виде турецких F-16 над народом Нагорного Карабаха, все меры будут предприняты, в том числе и "Искандеры"», — цитирует агентство Тоганяна.
Он отметил, что в случае необходимости Армения будет вынуждена использовать весь свой арсенал для обеспечения безопасности.
Дипломат добавил, что сейчас армянские военные используют только системы ПВО для борьбы с турецкими и азербайджанскими беспилотниками. «Они их сбивают, пока наши системы справляются», — сказал дипломат.
27 сентября власти Армении и Азербайджана обвинили друг друга в обстрелах и ракетных атаках на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.
В непризнанной республике, Армении и части регионов Азербайджана введено военное положение, боевые действия продолжаются.
Россия, Франция и ряд других государств призвали стороны к сдержанности.