Следственный комитет Белоруссии не стал возбуждать уголовное дело в отношении президента страны Александра Лукашенко по заявлению одного из членов Координационного совета оппозиции Юрия Губаревича. Об этом сам оппозиционер сообщил 28 сентября на своей странице в Facebook

Промежуточные итоги Беломайдана. Лукашенко присягает и обходит ряды © AFP, Andrei STASEVICH / BELTA Однако СК его просьбу не удовлетворил. Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту. Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Для разгона манифестантов силовики применяли водометы и слезоточивый газ. В первые дни протестов милиция задержала более шести тысяч протестующих, в столкновениях пострадали также около 130 сотрудников МВД.