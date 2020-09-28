Губаревич просил следственные органы возбудить дело по статье «Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти, повлекшие гибель людей либо сопряженные с убийством».
Однако СК его просьбу не удовлетворил.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Для разгона манифестантов силовики применяли водометы и слезоточивый газ. В первые дни протестов милиция задержала более шести тысяч протестующих, в столкновениях пострадали также около 130 сотрудников МВД.