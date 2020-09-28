Стороны конфликта в Нагорном Карабахе должны немедленно прекратить огонь и сесть за стол переговоров. Об этом говорится в заявлении Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), куда входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан

Армянский эксперт сказал, при каких обстоятельствах ОДКБ окажет военную помощь Еревану © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

«Необходимо немедленно восстановить режим прекращения огня и вернуться к переговорному процессу, который ведут сопредседатели Минской группы ОБСЕ. Решение конфликта в Нагорном Карабахе возможно только политико-дипломатическими методами», — говорится в обращении.

Утром 27 сентября ВС Азербайджана начали активные боевые действия с непризнанной Нагорно-Карабахской республикой, которую Баку считает оккупированной Арменией территорией.

По словам армянского политолога Александра Искандаряна, для того, чтобы ОДКБ вмешалась в ситуацию, необходима официальная просьба Еревана, чего пока нет.