Серьезную озабоченность боевыми действиями в Закавказье, которые ведутся с применением танков, авиации и артиллерии, выразил генсек ОДКБ Станислав Зась.
«Необходимо немедленно восстановить режим прекращения огня и вернуться к переговорному процессу, который ведут сопредседатели Минской группы ОБСЕ. Решение конфликта в Нагорном Карабахе возможно только политико-дипломатическими методами», — говорится в обращении.
Утром 27 сентября ВС Азербайджана начали активные боевые действия с непризнанной Нагорно-Карабахской республикой, которую Баку считает оккупированной Арменией территорией.
По словам армянского политолога Александра Искандаряна, для того, чтобы ОДКБ вмешалась в ситуацию, необходима официальная просьба Еревана, чего пока нет.